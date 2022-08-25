شكرا لقرائتكم خبر عن إمام محمدين يعتذر عن رئاسة قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتذر إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري ، عن استكمال مهمته في قطاع الناشئين بالنادى.

وصرح محمدين ، انه أبلغ احمد عبد المجيد رئيس لجنة الكرة ونائب رئيس النادي حيث لم يقوم بابلاغ محمد مصيلحى رئيس النادي برحيله نظرا لظروفه الخاصة الآن.

وعن الأسباب في اتخاذه هذا القرار المفاجئ قال انها اسباب صحية ونفسية وطالب ادارة النادي بتكليف احد أبناء النادي لتكملة المسيرة، مضيفا ان الظروف الحاليه لا تساعد على العمل وصرح ان هناك اسباب لا استطيع الخوض فيها.

تابع: "هناك بعض المواقف من الممكن أن تكون السبب الرئيسي في اتخاذ أمام محمدين لقراره وهي ان بعض اللاعبين القدامى بالنادى عبر التواصل الاجتماعي تهاجم رئيس قطاع الناشئين بصفه مستمرة وتصف عمله بالفشل والبعض اتهمه بعملية تسنين اللاعبين كما ان الانباء التي تواردت مؤخرا بتعيين محمد عمر المدير الفني للفريق الأول حاليا مستشارا رياضيا للنادي أيضا من ضمن الأسباب وخاصة انه بعد ان تولي تدريب الفريق قام باستبعاد الناشئين والشباب من تدريبات الفريق الأول، وحتى هذا الوقت لم تتخذ ادارة زعيم الثغر اي قرار او رد فعل على قرار إمام محمدين.