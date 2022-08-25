شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقها بساعات..قائمة منتخب السلة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ منتخب كرة السلة رجال منافساته فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بتونس غدا، والتى تستمر حتى 28 من الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب التى اعلنها الكندى روى رانا المدير الفنى للمنتخب، للمشاركة في التصفيات كل من أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

ومن المقرر أن تكون مباريات المنتخب أيام 26 و27 و28 أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان على الترتيب.

ويتواجد منتخب مصر فى المرحلة النهائية من التصفيات فى مجموعة تضم كلاً من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.