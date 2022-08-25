شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحاول سداد ديونه لحل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو نادي المقاصة إنهاء أزمات المستحقات المتأخرة على النادي لعدد من لاعبيه السابقين من أجل المساهمة في حل أزمة القيد التي تواجهه في فترة الانتقالات المقبلة، بعد شكواه من أكثر من لاعب.

وحصل أكثر من لاعب أجنبي سابق في صفوف المقاصة على حكم من الفيفا ضد النادي الفيومي للمطالبة بمستحقاتهم القديمة مثل كيفين موهيري وباولن فوافي وشميلس بيكلي، بخلاف عدد من اللاعبين المصريين السابقين.

ووصلت الديون المستحقة على نادي المقاصة 10 ملايين جنيه ويحاول سداها في الفترة القادمة حتى يتسنى له حل أزمة القيد وتسجيل عدد من الصفقات التي سيبرمها لتدعيم صفوفه خلال المشاركة في دوري الدرجة الثانية

وبدأ مسئولو نادي المقاصة في وضع خطة التحضير للمشاركة في دوري الدرجة الثانية من الآن، حيث يقوم الجهاز الفني بتجهيز اللاعبين الذين سيستمرون معه في دوري الدرجة الثانية.