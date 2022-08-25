شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حسن مصطفى يكشف أسرار أزمته مع جوزيه فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يكشفها حسن مصطفى، لاعب وسط الأهلى والزمالك السابق، عن خلافاته مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، قائلاً "خلافى مع جوزيه كان بسبب صغر سنى، وعدم تمتعى بالحكمة الكافية التى تؤهلنى للتعامل مع المواقف المختلفة، فعلى سبيل المثال كنت أعود من الإصابة وأريد أن ألعب مباشرة، وهذا ما كان يُغضب جوزيه منى لأنه يرى أن مشاركة أى لاعب قرار الجهاز الفنى فقط".

واعترف مصطفى بأن تقصيره فى بعض المباريات والتدريبات كان السبب الرئيسى وراء خلافه مع جوزيه، وهو ما جعل المدرب يستبعده عن المشاركة فى التشكيلة الأساسية للفريق.

أوضح لاعب وسط الأهلى والزمالك الأسبق، فى تصريحات صحفية سابقة، "عدم مشاركتى فى المباريات كان له تأثير سلبى على نفسيتى وتسبب لى فى بعض المشاكل".