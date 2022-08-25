ماذا قال كاسيميرو في مؤتمر تقديمه في مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب البرزيلي كارلوس هنريكي "كاسيميرو" صفقة مانشستر يونايتد الجديد عن سعادته بالإنتقال إلى الشياطين الحمر مبدياً استعداده الفوري للدفاع عن ألوان النادي.

وانتقل كاسيميرو - 30 عام - إلى نادي مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الأسبوع قادماً من ريال مدريد .

وقال كاسيميرو في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام "أنا سعيد للغاية، أشعر وكأنني أبلغ من العمر 20 أو 18 عامًا ".

وأضاف " إنه أكبر نادٍ في إنجلترا والأكثر حصداً للألقاب، أنا أسعد رجل في العالم الأن ولا أطيق الانتظار حتى أعمل على أرض الملعب وأساعد زملائي في الفريق للفوز بالمباريات والاستمرار في حصد الألقاب".

وكشف " تحدثت مع فريد قبل التوقيع وكذلك فاران ورونالدو إنه لرائع أن انضم إليهم مرة أخرى ".

وأكمل " فريد لاعب رائع ولهذا السبب يلعب لمانشستر يونايتد والمنتخب البرازيلي ،إنه متحرك للغاية ، ويمرر الكرة جيدًا ، ولديه تسديدات وتمريرات جيدة ، بكلتا قدميه ، لدي علاقة خاصة معه ولا شك أنه سيساعدني هنا".

وأنهى " فاران أخبرني أنه سعيد مع عائلته هنا في مانشستر ، إنه مدافع رائع ف وكما نعلم ، كريستيانو موجود بيننا ، إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأعتقد أنه سيستمر في تحقيق الإنجازات"

وأعلن مانشستر يونايتد، عبر موقعه الإلكتروني، الاسبوع الحالي إلى أن كاسيميرو وقع عقداً مع الفريق حتى 2026، مع خيار التمديد لموسم أخر في صفقة قدرت بـ 70 مليون جنيه إسترليني. .