كيف تناولت صحف البرتغال وضع سواريش مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علقت العديد من الصحف البرتغالية على وضع المدرب ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي، في ظل ارتباطه بالخروج عن القلعة الحمراء.

وكانت إدارة الأهلي تعاقدت مع سواريش في نهاية يونيو الماضي قادمًا من جيل فيسينتي البرتغالي، ليوقع على عقد مدته عامين ليأتي خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن هناك اتجاهًا على رحيل سواريش عقب نهاية الموسم الحالي، كما لن تتكبد خزينة الأهلي أي أموالاً حول الشرط الجزائي. طالع التفاصيل

- "صعوبات في الأهلي"

علقت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، على وضع ريكاردو سواريش مع الأهلي قائلة :"موقفه معقد تسببت في عدم ارتياحه".

وأضافت الصحيفة البرتغالية، أن رغم النتائج الإيجابية التي حققها سواريش بجانب عدم تلقي شباك فريقه سوى هدفين إلا أنه يواجه صعوبات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سواريش ليست مسيرته سهلة بسبب القائمة الحالية التي يعمل بها بعد قرار مجلس الإدارة بالدفع بالناشئين الأمر الذي جعله يستعين بما يقرب من 13 لاعبًا شابًا.

- "إبقاء الأهلي على قيد الحياة"

صحيفة "أبولا" البرتغالية، علقت على فوز الأهلي أمام إنبي بهدفين دون رد ضمن حسابات الأسبوع الـ32 بمسابقة دوري We المصري.

وقالت الصحيفة البرتغالية، إن سواريش حقق فوزًا آخر، وهو ما أبقى الأهلي في منافسة على المركز الثاني بفارق نقطة عن بيراميدز.

وتحدثت الصحيفة عن قرار الإدارة بالاعتماد على الناشئين احتجاجًا على اتحاد الكرة، وهو ما أدى إلى منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة بجانب الاعتماد على 12 شابًا.

- "نقطة من المركز الثاني"

سلطت صحيفة "desporto" البرتغالية، الضوء على ريكاردو سواريش والذي قاد الأهلي للفوز على إنبي (2-0) بفضل لويس ميكيسوني ومحمد محمود.

وأضافت الصحيفة، أن الأهلي أصبح على بعد نقطة من بيراميدز صاحب المركز الثاني، في ظل خوض الفريق بـ17 لاعبًا من بينهم العديد من الناشئين.