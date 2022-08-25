مانشستر يونايتد يريد ضم نجم ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، من إتمام التعاقد مع مانشستر يونايتد.

وأكدت صحيفة "Relevo" الإسبانية، على وجود عرض من مانشستر يونايتد؛ لضم ماركو أسينسيو من ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، بأن مانشستر يونايتد تقدم بعرض رسمي قدره 30 مليون يورو، للتعاقد مع أسينسيو، وهُناك أندية إنجليزية و إيطالية آخرى تستعد لتقديم عروض للاعب.

وأشارت الصحيفة، بأن خروج أسينسيو من ريال مدريد صعب خلال الفترة الحالية؛ بسبب تمسك أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني به، ولا يريد التفريط فيه.

وشارك أسينسيو مع ريال مدريد، في 236 مباراة بكل البطولات، أحرز خلالها 49 هدف، وصنع 24.