مصدر يوضح لمصراوي: شروط حضور محمد صلاح لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، أنه من الممكن أن يتوجه إلى قطر وحضور كأس العالم المقبلة 2022، التي تقام بين شهري نوفمبر وديسمبر.

وقال صلاح خلال حوار مع قناة "بي إن سبورتس" القطرية نشر تم إذاعته الأثنين الماضي، بإنه قد يسافر إلى البلد الخليجي أثناء كأس العالم.

وعلم الخليج 365 أنه هناك شرطان بناء عليهما سيحضر صلاح مونديال قطر أولها حصوله على دعوة رسمية من اللجنة المنظمة للبطولة.

أما الشرط الثاني الحصول على موافقة من إدارة ليفربول على تلبية الدعوة لأنه في هذا الوقت سيكون في معسكر مع فريقه حيث تتوقف البطولات المحلية أثناء المونديال.

وأعرب صلاح عن سعادته لأقامة المونديال في دولة عربية، ومعتقداً أن الوطن العربي بالكامل سوف يدعهما، متمنياً أن تظهر البطولة بشكل جيد.

ولم يتمكن المنتخب المصري من التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر بعد الخسارة أمام السنغال في المرحلة الفاصلة عن طريق ركلات الترجيح.

وتتوقف منافسات كرة القدم في العالم أثناء كأس العالم، حيث لن تكون هناك أي مباريات على مستوى البطولات المحلية في إنجلترا.