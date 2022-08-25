خاص.. الأهلي يحسم صفقتين في الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالنادي الأهلي، الخميس، أن الإدارة توصلت لاتفاق من أجل ضم ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا مصطفى سعد "ميسي" وشادي حسين في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن الاتفاق تم حيث لا يتبقى سوى بعض الرتوش قبل الإعلان عن الصفقة رسميًا.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن بعض الرتوش الصغيرة تتمثل في الصفقات التبادلية والتي سيتم الاتفاق عليها خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر، أن الأهلي عرض بعض الأسماء على إدارة سيراميكا وتحديدًا صلاح محسن بجانب حسام حسن، إلا أن إدارة تركت لمسئولي سيراميكا إقناع تلك اللاعبين بالانتقال إليهم.

وأشار المصدر، إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بدأ التفاوض وتدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحسم كافة الأمور مع مسئولي سيراميكا كليوباترا.

وخاض شادي حسين (29 عامًا) 32 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الحالي (2021 - 2022) سجل من خلالها عشرة أهداف وصنع هدفًا.

في المقابل، لعب مصطفى سعد "ميسي" (21 عامًا) 39 مباراة أحرز من خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.