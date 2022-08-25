شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “السعودية سبورت ” مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، والتي ستنطلق الشهر المقبل.

موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

وتستضيف العاصمة التركية، إسطنبول، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مراسم قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الموسم الجديد، إلى جانب حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي، وذلك مساء اليوم الخميس.



موعد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة، يوم 6 سبتمبر المقبل.

الجولة الأولى: 6-7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13-14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4-5 أكتوبر

الجولة الرابعة: 11-12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25-26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1-2 نوفمبر.

على أن تنتهي منافسات دور المجموعات يوم 2 نوفمبر المقبل، بسبب التوقف الدولي الذي سيشهد مباريات نهائيات كأس العالم في قطر 2022.



تصنيف الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا

التصنيف الأول: ريال مدريد، آينتراخت فرانكفورت، ميلان، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، بورتو، أياكس.

التصنيف الثاني: ليفربول، تشيلسي، برشلونة، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، لايبزيج، توتنهام.

التصنيف الثالث: بوروسيا دورتموند، سالزبورج، شاختار دونيستك، إنتر ميلان، نابولي، سبورتنج لشبونة، باير ليفركوزن، أولمبيك مارسيليا.

التصنيف الرابع: كلوب بروج، سيلتيك، مكابي حيفا، كوبنهاجن، دينامو زغرب، فيكتوريا بيلزن، رينجرز، بنفيكا.

