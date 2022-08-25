شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يقيم تصفيات لاعبى الفرق بالمركز الأولمبى لاختيار عناصر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم اتحاد الكاراتيه تصفيات للاعبى الفرق القومية يوم الاثنين المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادى، لاختيار العناصر التى ستمثل الكاراتيه فى البطولات المقبلة.

القائمة تضم 38 لاعباً ولاعبة وهم كل من: منيرة خالد ، منار خيرى ، منة سيد ، هاجر فتحى ، وميار هشام ، نور اكرم ، ندى محمد ، مريم محمد ، دينا أحمد ، ميسرة محمد ، جنا وليد ، نادية أسامة ، جنا حازم ، آلاء ابراهيم ، ملك ناجى ، مريم عبد الرحمن ، جنة محمود ، ياسمين محمد ، منة الله محمد ـ اية أبراهيم ، حور أحمد ، فرح أحمد ، أحمد سامح ، عمر الطاهر ، يوسف هانى ، أحمد محمد ، عبد الله على ، عمر عماد ، محمد أشرف ، عمر محمود ، كريم وليد ، عمر احمد ، محمد محمود ، أحمد محمد ، محمود جابر ، على أسامة ، حازم احمد ، عمر محمد.

ويشارك منتخب الكاراتيه فى بطولة البريميرليج "الدورى العالمى" التى تقام بأذربيجان فى الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب التى اعلنها الجهاز الفني والمقرر مشاركته فى البطولة 13 لاعب ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.