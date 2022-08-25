شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحفز اللاعبين بمكافآت الفوز على المقاصة قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على العباسى، رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة، صرف مكافآت اللاعبين عقب الفوز على مصر المقاصة الجولة الماضية بهدف مقابل لا شىء أحرازه عبده يحيى، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة فاركو فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيره فاركو ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى سوف تقام على استاد الإسكندرية السبت المقبل فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

ويسعى مصطفى عبده، المدير الفنى لفريق غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط المباراة لضمان البقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة فى 12 مباراة.