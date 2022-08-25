شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى المباراة قبل الأخيرة من منافسات الدورى المصرى.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبوترس باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة المصري المقرر لها غدا الجمعة باستاد ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وشهدت حضورا مكثفا للشباب وسط غياب الكبار الذين منحهم فيريرا راحة.

وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر.

خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

وقرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا سفر الفريق إلى الإسكندرية فى الثالثة عصر الخميس للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء المصري المرتقب، وسيخوض الفريق تدريبه الأخير بملعب فندق الإقامة.

ومنح فيريرا جميع اللاعبين الأساسيين بالفريق راحة عقب حسم التتويج بلقب الدورى، على أن يمنح بعض اللاعبين الشباب فرصة الظهور فى مواجهتى المصرى وإيسترن كومبانى المتبقيتان فى الدورى.

فيريرا يدرس إراحة عواد أمام المصرى

يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك إراحة محمد عواد لاعب الفريق في المباراة المقبلة أمام المصرى في الجولة الـ33 للدورى المقرر إقامتها الجمعة المقبل بإستاد برج العرب .

كان فيريرا قد منح الـ10 لاعبين الأساسيين راحة بعد حسم لقب الدورى بالأمس أمام الإتحاد السكندرى والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

ويسعى فيريرا إلى منح كل اللاعبين البدلاء الفرصة بشكل كامل خلال المباراتين المقبلتين أمام المصرى البورسعيدى وإيسترن كومبانى من أجل رؤيتهم على الطبيعة لتحديد احتياجات الفريق فى الموسم المقبل فى ظل رغبة الإدارة على استكمال الإنجازات وتحقيق بعض البطولات والمنافسة على دورى أبطال أفريقيا التى ستقام الشهر المقبل.