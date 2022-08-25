شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهات مصر أمام منغوليا وقيرجستان بكأس العالم لشابات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض، اليوم، منتخب شابات السلة تحت 18 سنة منافساته فى كأس العالم التى تقام بالمجر، وتستمر حتى 28 من الشهر الجارى لبطولة 3x3.

ويلتقى منتخب شابات السلة مع منغوليا وقيرجستان بثالث ورابع المباريات، حيث التقى أمس الأربعاء مع أمريكا وأوكرانيا وخسر المباراتين.





موعد مباراة مصر أمام منغوليا وقيرجستان

تقام مباراة شابات السلة أمام منغوليا فى تمام السادسة و50 دقيقة، بينما تقام مباراة المنتخب أمام قيرجستان فى تمام الثامنة و 40 دقيقة.





قائمة منتخب الشابات بالبطولة

ويمثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفى، أيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.





مجموعة منتخب مصر فى كأس العالم

ويتواجد منتخب الشابات فى المجموعة الرابعة رفقة كل من أوكرانيا ومانغوليا وقيرجستان وأمريكا.