شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى حقق مكاسب كثيرة بالناشئين.. وأوفا شتت انتباه شلبى فى ركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى حقق العديد من المكاسب بعد الدفع بالناشئين فى المباريات الأخيرة، بعدما ابتعد عن لقب الدورى الذى حسم اللقب لصالحه.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعى "مع شوبير": إن الدفع بالناشئين أتى بثماره بعدما كسب لاعب زى محمد أشرف ومصطفى شوبير ومحمد فخرى وزياد طارق وأحمد سيد غريب وغيرهم، ومباراة إنبى شهدت مشاركة 10 لاعبين من الشباب مع الأهلى أمام إنبى وده يدل على جراءة البرتغالي ريكاردو سواريش في الاعتماد على المدافعين الشباب لفرض رقابة على جون إيبوكا هداف الفريق البترولي.

وأضاف شوبير: "مصطفى شوبير نجح في تشتيت ذهن مصطفى شلبي لاعب إنبي قبل تسديده ركلة الجزاء، ونجح في إخراج لاعب إنبي عن تركيزه ليهدر الركلة التي كانت نقطة التحول في المباراة، وواضح أن مصطفى شوبير تركيزه كبير وإنه يسعى لاستغلال كل فرصة تتاح له، حتى يظهر بشكل جيد".

وأوضح شوبير: "صلاح محسن يعتبر أفضل بديل بصفوف الأهلى، حيث يصنع الأهداف ويسجل وينزل يغير المباراة، وميكسيوني أدى الواجب الدفاعي والهجومى بشكل جيد، ورغم انتقاد مستواه إلا أن اللاعب الأجنبى يحتاج إلى الصبر بشأن الحكم على مستواه".