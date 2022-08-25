شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب قطع إعارة نيدفيد والعودة بالصيف.. واللاعب يخشى عدم المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو النادى الأهلى من كريم نيدفيد لاعب الفريق، والمعار إلى فيوتشر لمدة عامين، قطع إعارته مع النادى الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، فى ظل حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الموسم المقبل، لكن اللاعب طلب مهلة للتفكير للعودة من جديد إلى الأهلى وقطع إعارته مع فيوتشر والتى تمتد إلى الموسم المقبل.

واستطلع مسئولو النادى الأهلى رأى نيدفيد من العودة للأهلى فى ظل حاجته إلى لاعب وسط يجيد اللعب فى مركز رقم 8، إلا أن اللاعب لا يزال يدرس فكرة العودة لناديه الأصلى فى الوقت الحالى، حيث إنه يخشى من العودة إلى دكة الأهلى وعدم المشاركة بعد العودة إلى الجزيرة على عكس الحال فى فيوتشر، والذى يشهد مشاركته بشكل أساسى وعاد معه للتألق.

يذكر أن كريم نيدفيد ابتعد عن المشاركة مع الأهلى لمدة عامين بسبب الإصابة فى غضروف الركبة، حيث تحمل ناديه كل تكاليف علاجه فى الخارج خلال فترة إصابته التى أبعدته عن الملاعب فترة قاربت من العامين والنصف وتسديد كل التزاماته المالية خلال فترة العلاج قبل أن يعود اللاعب للمشاركة فى المباريات من خلال فيوتشر بعدما فضل الجهاز الفنى تجهيزه للمشاركة فى المباريات قبل استعادته مجددا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ووافق الأهلى على إعارة كريم نيدفيد فى وقت سابق إلى نادى فيوتشر لاكتساب اللاعب حساسية المباريات ومشاركته بعد اكتمال شفائه وانتظامه فى التدريبات وجاهزيته التامة للتواجد فى المباريات الرسمية، وظهر اللاعب بصورة جيدة مع فيوتشر وهو ما دفع الأهلى للمطالبة بعودته من جديد بعد موسم من إعارته.