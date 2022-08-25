شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل، اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق، معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غدا الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويدخل المقاولون العرب مباراة الاتحاد بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين الذى حققه الثلاثاء الماضى على حساب فاركو بهدفين نظيفين رغم اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمود عبد العزيز لاعب المقاولون في الشوط الأول.

وشدد شوقى غريب على أهمية الفوز لتأكيد بقاء ذئاب الجبل فى الدورى العام، فى ظل المنافسة القوية مع الجونة وإيسترن كومبانى على المركز الخامس عشر.

ويحتل المقاولون المركز الخامس عشر بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.