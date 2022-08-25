شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أوسة رحلة نجاح من مزارع دينا تنتهى على شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلة نجاح و مشوار كبير فى عالم حراسة المرمى بالدورى المصرى بدأها الحارس محمد عبد المنصف من مزارع دينا لتنتهي على شط الإسكندرية لفريق الاتحاد السكندرى بعدما أعلن اعتزاله اللعب .

أعلن محمد عبد المنصف، حارس الاتحاد السكندرى، اعتزاله كرة القدم بعد مباراة فريقه أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الجولة الثانية والثلاثين للدورى.

و قرر عبد المنصف الشهير بـ"أوسة" صاحب ال 45 عاما ( مواليد 6 فبراير 1977) الإعترال بعد سلسلة نجاحات كانت أشهرها فى صفوف القلعة البيضاء التى صال و جال فيها على مدار 11 عاما ، فبدأ أوسة مشواره فى مزارع دينا وتالق لينتقل للزمالك ولعب للعديد من الاندية أبرزها انبى ووادى دجلة والاتحاد السكندرى اخيرا .

وتوج عبد المنصف مع الزمالك بالعديد من البطولات، حيث حصد لقب الدورى 3 مرات فى المواسم 2000-2001 ، 2002-2003 ، 2003-2004، و مثله لقب كأس مصر 3 مرات أيضا 2000، 2002 ، 2008، وكأس السوبر المصرى مرتين 2001، 2002، ودورى أبطال إفريقيا مرة عام 2002، والسوبر الإفريقى مرة عام 2003، وكأس الكؤوس الإفريقية 2000، وكأس العالم العربى للأندية 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى 2003.

كما أن أوسة حصد مع منتخب الفراعنة بطولتى أفريقيا 2006,2008 .

ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس المعتزل محمد عبد المنصف فى الصور التالية :