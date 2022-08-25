الامارات | تعرّف إلى المباراتين الأكثر مبيعا في تذاكر المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 أن مباراتي الأرجنتين مع المكسيك والسعودية هما الأكثر مبيعاً حتى الآن، قبيل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق العرس الكروي العالمي الأول في الشرق الأوسط. وذكرت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم مندهش من حجم المبيعات في التذاكر.

وأشار إلى أن مباراة السعودية والأرجنتين في لوسيل هي ثاني أكثر مباراة عليها طلب ونفذت تذاكرها في المرحلة الثانية، وطبعاً الأرجنتين والمكسيك في المقام الأول. وأضاف أن هناك "خططاً لنقل بعض الجمهور السعودي بحافلات من المنافذ الحدودية إلى الملاعب".

وبلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات مونديال قطر 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل مرحلة البيع النهائية، بحسب ما أعلن فيفا الأسبوع الماضي.

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات (الجماهير، شركاء فيفا، الاتحادات، الضيافة...). وستكون هناك مرحلة ثالثة وأخيرة لبيع التذاكر.

وسيُعلن فيفا عن موعد انطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" في أواخر سبتمبر، بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا أيضا. وستنطلق المبيعات في أكشاك التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة. ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال فترة المونديال بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.