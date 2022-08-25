شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المستبعدين من قائمة منتخب الطائرة فى بطولة العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ثنائى المنتخب الوطنى للكرة الطائرة ، يوسف مرجان و محمد أبوالسعود من سلوفينيا اليوم بعد إستبعادهما من قائمة بطولة العالم التى تبدأ مصر منافساتها يوم 27 أغسطس الجارى.

وشارك الثلاثى فى معسكر المنتخب الذى أقيم بسلوفينيا قبل الإستبعاد لإختيار 14 لاعبا فقط بالبطولة ، وتضم قائمة المنتخب النهائية كلاً من:

صانع ألعاب: حسام يوسف و أحمد فتحي.

مركز 4: محمد مصطفى لعبة و أحمد سعيد وأحمد ضياء و عبدالرحمن الحسيني.

مركز 3: محمد عادل سلامة و محمد المهدي و محمد مجدي الجون و عبدالرحمن سعود.

ليبرو: محمد رضا و محمد رمضان.

مركز 2: رضا هيكل و أحمد قطب