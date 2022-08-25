شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتابع موقف عمار حمدى من السفر للنمسا قبل العودة للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مسئولو النادي الاهلي ترتيبات سفر عمار حمدي لاعب الفريق إلى النمسا من أجل الخضوع لفحوصات أخيرة لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي سبق وأجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب في فبراير الماضي .

وأنتهى عمار حمدي تقريباً من برامج العلاج والتأهيل من جراحة الصليبي وبت جاهزاً لخوض أخر مراحل العلاج من الجراحة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويطمأن عمار حمدي خلال رحلة النمسا على حالته من الخبير فينك ومعرفة متطلبات المرحلة المقبلة ليكون جاهز للمشاركة مع الأهلي في فترة الإعداد للموسم الجديد .

ويُعد عمار حمدي أحد نجوم الأهلي الصاعدة والذي حرمته جراحة الرباط الصليبي من مواصلة التألق بالقميص الأحمر بعدما تعرض لها قبل نحو ستة أشهر ، ويحرص سواريز على متابعة حالة اللاعب بشكل مُستمر طوال الفترة الماضية من خلال التحدث معه أو عن طريق الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق.