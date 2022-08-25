شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الكويتي لكرة الماء للشباب يواجه الصيد ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستضيف مجمع ألعاب الماء بنادى الصيد ، المنتخب الكويتى لكرة الماء لإقامة لقاءات ودية مع فريق نادى الصيد مواليد 2006، حيث يقام اللقاء الأول اليوم الخميس فى تمام الساعه الثامنة مساء ويقام اللقاء الثانى غد الجمعة فى تمام الساعه السابعة مساء.

وتأتى المباراة فى إطار استعدادات المنتخب الكويتى للبطولة العربية لكره الماء المقامه في القاهرة في شهر سبتنمبر واستعدادات فريق الصيد للموسم الرياضى الجديد.

وكان المنتخب المصري لكرة الماء تحت 16 سنة ، قد شارك في بطولة كأس العالم باليونان ، بقائمة تتكون من، في حراس المرمى يوسف العيسوى، وادم هشام عتمان، وكلا من اللاعبين عمر طارق، هادي سعيد. يوسف حجازي، علي أنور، علي حمدي، احمد خلف، اسلام الهلالي، احمد رفيق، فاروق الرحماني، حمزه بغدادي، عبد الله بركه، سيف احمد، حسن سعودي.