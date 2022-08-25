مرتضى: زيزو أبلغني بعدم رغبته في الرحيل.. وفيريرا مستمر مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للنادي الأبيض، مستمر في قيادة الفريق، مشيراً إلى أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، أبلغه بعدم رغبته في الرحيل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "حصلت على أفضل رئيس نادي في مصر لمدة 5 سنوات متتالية من العديد من الصحف".

وأضاف: "الجماهير كانت غير طبيعية، وكان هناك وحدة بين الجماهير حتى الذين كانوا مختلفين معي، وهم رقم 1، وأشكرهم على مساندتهم للنادي".

وأكمل: "الأهلي الآن في المركز الثالث وحضر مباراته أمام إنبي عدد قليل من الجماهير، ولكن عندما يكون الزمالك في اسوأ حالاته الجماهير تتواجد بقوة".

وواصل: "فيريرا سيظل في نادي الزمالك وسيستمر في الفريق، وهو من اختار الصفقات الجديدة".

وتابع: "فيريرا قدم بلاغاً إلى السفارة البرتغالية بسبب الأنباء التي تتحدث عن عدم استمراره، وهو مستاء من ذلك الأمر، ويحب التواجد في الزمالك".

واختتم مرتضى منصور: "زيزو قال لي أنه لا يريد الرحيل، وقلت له مادام هذا شعورك، أنت ستتواجد في الزمالك، وزيزو باقٍ في الزمالك".