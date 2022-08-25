قرعة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. تشيلسي يواجه مانشستر سيتي وليفربول أمام ديربي كاونتي

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي أجريت مساء الأربعاء، عن مواجهة قوية سوف تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم العربي المصري محمد صلاح، فريق ديربي كاونتى، بينما سيلعب أرسنال الذى يضم اللاعب المصري محمد النني مع نظيره فريق برايتون في نفس الدور.

وستنطلق مباريات الدور الثالث من البطولة الإنجليزية خلال الفترة من 7 نوفمبر إلى 9 نوفمبر المقبل، وتتجه المباريات إلى ركلات الترجيح في حال انتهت بنتيجة التعادل.

يشار إلى أن ليفربول توّج بلقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية فى الموسم الماضي على حساب تشيلسي فى المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 11 - 10.

وجاءت نتائج قرعة مباريات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كالتالي:

مانشستر سيتي × تشيلسي

ليفربول × ديربى كاونتى

أرسنال × برايتون

مانشستر يونايتد × أستون فيلا

بورنموث × إيفرتون

نوتنجهام فورست × توتنهام

وولفرهامبتون × ليدز يونايتد

وست هام × بلاكبيرن

ليستر سيتي ، نيوبورت

بريستول سيتي × لينكولن

نيوكاسل × كريستال بالاس

ساوثهامبتون × شيفيلد وينزداى

ميلتون كينز × موركامب

ستيفيناج × تشارلتون