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معسكر مغلق للاعبى غزل المحلة بالإسكندرية أستعدادا لمواجهة فاركو

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه لاعبى فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده إلى الإسكندرية غدا الجمعة للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة فاركو الجولة المقبلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة  لتحقيق نتيجة إيجابية و حصد نقاط المباراة لضمان البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيره فاركو ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الإسكندرية السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و التعادل في 13 مباراة و الهزيمة في 12 مباراة .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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