شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للاعبى غزل المحلة بالإسكندرية أستعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه لاعبى فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده إلى الإسكندرية غدا الجمعة للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة فاركو الجولة المقبلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية و حصد نقاط المباراة لضمان البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيره فاركو ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الإسكندرية السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و التعادل في 13 مباراة و الهزيمة في 12 مباراة .