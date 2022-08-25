شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى أمام بطل صربيا بطولة الأبطال الدولية بالبوسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره فويفودينا الصربى فى إطار ثانى مباريات بطولة كأس الأبطال المقامة فى البوسنة والهرسك .

ونجح فريق يد الأهلى فى الفوز على سيلو السلوفيني بنتيجة 38/24 فى أول مبارياته أمس ، بعدما وصلت بعثة الفريق فجر الأربعاء إلى البوسنة و الهرسك قادمة من معسكر إسبانيا ، وذلك لخوض منافسات بطولة الأبطال الدولية الودية .

وحرص الإسباني دانيال جوردو، المدير الفني للفريق، على تجهيز اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد من خلال الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة، في ظل خوض الفريق منافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» في المملكة العربية السعودية.

كما يستعد الأهلى لخوض منافسات السوبر المحلى و الذى أعلن اتحاد كرة اليد عن تحديد أيام 10,11,12 سبتمبر لإنطلاقها ، ومن المقرر أن تقام فى اليوم الأول منافسة بين الزمالك مع سبورتنج، وفى اليوم التالى الأهلى مع سبورتنج، وتختتم بمواجهة القمة بين الأهلى والزمالك 12 سبتمبر.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.