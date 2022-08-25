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مصر تواجه منغوليا وقيرجستان بكأس العالم لشابات السلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم منتخب شابات السلة تحت 18 سنة منافساته فى كأس العالم التى تقام بالمجر وتستمر حتى  28 مم الشهر الجارى  لبطولة  3x3 .

 

ويلتقى شابات السلة مع  منغوليا وقيرجستان بثالث ورابع المباريات، حيث التقى امس الاربعاء مع امريكا واوكرانيا .

 

ويمثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفي، آيتن إيهاب إسماعيل،  تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.

 

 و يتواجد  منتخب الانسات في المجموعة الرابعة رفقة كلا من اوكرانيا ومانغوليا وكازاخستان وأمريكا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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