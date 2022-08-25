شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه منغوليا وقيرجستان بكأس العالم لشابات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم منتخب شابات السلة تحت 18 سنة منافساته فى كأس العالم التى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 مم الشهر الجارى لبطولة 3x3 .

ويلتقى شابات السلة مع منغوليا وقيرجستان بثالث ورابع المباريات، حيث التقى امس الاربعاء مع امريكا واوكرانيا .

ويمثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفي، آيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.

و يتواجد منتخب الانسات في المجموعة الرابعة رفقة كلا من اوكرانيا ومانغوليا وكازاخستان وأمريكا.