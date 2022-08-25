شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إراحة عواد ونيمار أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك إراحة الثنائى محمد عواد وسيد نيمار لاعبا الفريق في المباراة المقبلة أمام المصرى في الجولة الـ33 للدورى المقرر إقامتها الجمعة المقبل بإستاد برج العرب .

كان فيريرا قد منح الـ10 لاعبين الأساسيين راحة بعد حسم لقب الدورى بالأمس أمام الإتحاد السكندرى والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

ويسعى فيريرا إلى منح كافة اللاعبين البدلاء الفرصة بشكل كامل خلال المباراتين المقبلتين أمام المصرى البورسعيدى وإيسترن كومبانى من أجل رؤيتهم على الطبيعة لتحديد احتياجات الفريق فى الموسم المقبل فى ظل رغبة الإدارة على استكمال الإنجازات وتحقيق بعض البطولات والمنافسة على دورى أبطال أفريقيا التى ستقام الشهر المقبل .