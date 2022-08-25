أول مواجهة بين جوارديولا وتشافي.. برشلونة يتعادل مع مانشستر سيتي في مباراة مثيرة ودياً

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل برشلونة الإسباني مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب ”كامب نو“.

وأقيمت تلك المباراة الودية بين برشلونة ومانشستر سيتي من أجل جمع التبرعات لجمع الأموال لعلاج "مرضى التصلب الضموري الجانبي".

تقدم مانشستر سيتي عن طريق الأرجنتيني جولييان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك الجابوني أوباميانج هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تقدم فرينكي دي يونج بالهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 66 ، وبعد مرور 4 دقائق فقط، أدرك السيتي هدف التعادل عن طريق بالمر.

وفي الدقيقة 79 تمكن ممفيس ديباي من إحراز الهدف الثالث لبرشلونة، قبل أن يدرك التعادل مانشستر سيتي عن طريق ركلة جزاء سجلها الجزائري رياض محرز.

وأقيمت المباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب وإداري برشلونة السابق، والذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وستذهب كافة العوائد المالية منها للمساعدة في البحث عن علاج مكثف لمكافحة هذا المرض.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها بيب جوارديولا مع لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، الذي تولى القيادة الفنية مؤخرًا للفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن برشلونة حصد أول انتصار له في الليجا هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، بينما بقي ريال سوسيداد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، بتحقيق انتصارين ثمينين على كل من وست هام وبورنموث، 2-0 و4-0 في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة البريميرليغ، والتعادل في الجولة الثالثة مع نيوكاسل 3-3.

ويحتل السيتي وصافة البريميرليج برصيد 7 نقاط، فيما جاء نيوكاسل في المركز السادس برصيد 5 نقاط.