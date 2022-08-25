رافضاً الرد على أسئلة الصحفيين.. سواريش بعد الفوز على إنبي: الأهلي سيفوز بكل شيء الموسم المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

رفض المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرد على الأسئلة في المؤتمر الصحفي، والذي عُقد عقب فوز فريقه على إنبي مكتفيًا بتصريحات مقتضبة ثم خروجه.

وكان الأهلي قد فاز علي إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال سواريش: ”أعتذر، ولا أريد أن أجيب عن أي أسئلة، أنا أحترم عملكم لكنني لن أجيب عن أي سؤال“.

وأضاف المدرب البرتغالي: “ أريد أن أشكر جماهير الأهلي، نحن نعلم حجم النادي ومتطلباته، أنا هنا لكي أفوز بكل شيء، ولعبنا مباراة كل 3 أيام، والفريق تقريبًا كله غير متواجد، والإصابات كثيرة، وكان معنا عدد من الناشئين“.

وتابع: ”أؤكد ما تحدثت عنه الإدارة، كانت هناك بعض الأخطاء التحكيمية التي عطلتنا.. أنا لست متواجدًا لكي أضع أعذارًا لأي شيء“.

واختتم ريكاردو سواريش تصريحاته قائلًا: ”الجمهور الحقيقي يعلم أنني مدرب شجاع جدًا ولديه شخصية، وفي الظروف العادية الأهلي الموسم المقبل سيفوز بكل شيء“.

وفاز الأهلي يهدفين نظيفين على فريق إنبي، حيث تقدم للأحمر لويس ميكيسوني في الدقيقة 71 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف محمد محمود الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدة قوية من زياد طارق، في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي إلي النقطة 67 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، ويضغط علي بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 68.

وفي المقابل، يحتل إنبي المركز الـ13 بجدول المسابقة المحلية، ولديه 35 نقطة.