شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: دفعت من جيبى عشان ألعب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، أنه قام بدفع مبلغ مالي من مستحقاته الخاصة من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك في وقت من الأوقات، وتحقيق حلمه بارتداء الفانلة البيضاء.

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية: "صفقة انتقالي إلى نادي الزمالك تكلفت 600 ألف جنيه وهو رقم كبير في ذلك الوقت أثناء المفاوضات معى للانضمام للقلعة البيضاء، وقررت وقتها تحمل 50 ألف جنيه من جيبي الخاص لإتمام الصفقة بشكل رسمي". وتابع: "فضلت الزمالك عن عروض كثيرة وصلتني في ذلك الوقت لحبي للقلعة البيضاء".

وأضاف حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري أن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك حارس كبير، وقدم موسما استثنائيا مع القلعة البيضاء خلال بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

وقال: "أتمنى انتقال محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي إلى نادي الزمالك في الفترة القادمة، فهو حارس جيد وواعد وسيكون إضافة قوية وفنية للفريق في حال إتمام التعاقد معه". وأضاف: "محمد عواد لعب دورًا كبيرًا في تتويج الزمالك بالدوري هذا الموسم بعد تألقه".