شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفاوض ثلاثي الأهلى لدعم الفريق قبل الموسم الجديد من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي أسوان، في مفاوضات مع ثلاثي الأهلي محمد فخري وصالح نصر وشادي رضوان، لدعم الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي أسوان في التعاقد مع الدولي الليبي محمود بن والي مدافع فريق المدينة، أمس، وهو الصفقة الحادية عشر للفريق هذا الموسم.

وتعاقد تماسيح النيل مع عدد من اللاعبين أبرزهم ماليك إيفونا فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي الأسبق محمد عصام الغندور، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الإنتاج الحربي، وجناح فريق الداخلية، محمود عبد الحكيم.

بالإضافة إلى مهاجم فريق بتروجت ومنتخب الشباب الاسبق، محمد السيد خليل "شيكا"، والمغربي أحمد بلحاج لاعب نادي سرقسطة الإسباني السابق، ,لاعب خط الوسط، يوسف أحمد حسن، وإبراهيم عايش نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، ومحمود صابر لاعب فريق سيراميكا، وعبد الرحمن عشري مدافع إنبي.