شكرا لقرائتكم خبر عن الغزال وسيف تيرى يطيران لقطر لخوض البرنامج التأهيل بعد جراحة الصليبى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر القاهرة منذ قليل الثنائي عمرو جمال وسيف تيري، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، متوجهين لقطر لخوض المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي، للتعافي من جراحة الرباط الصليبي، وكان الثنائي قد أجريا الجراحة في النمسا ثم التأهيل بالدوحة.

ويقضى عمرو جمال وسيف تيري 25 يوما في قطر للاطمئنان علي حالتهما، والعودة للمشاركة مع الفريق البرتقالي استعدادا للموسم الجديد.

على صعيد مختلف، طلب مجلس إدارة نادى فاركو من الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، إعداد تقرير شامل للفريق، يتضمن تقييم كل عناصر الفريق وتحديد اللاعبين الراحلين، وكذلك المراكز الشاغرة التى تحتاج للدعم، استعداداً لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويجهز نادى فاركو سياسة جديدة فى ملف التعاقدات الجديدة تشمل مجموعة من الشروط والمتطلبات لضمان تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة، والعمل على تطوير قدرات الفريق للأفضل. ونجح فاركو فى تقديم موسم متميز رغم أنه الموسم الأول للفريق البرتقالى بدورى الأضواء والشهرة.