شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار: كارتيرون أول من صعّدنى وكبار الزمالك منحونى الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد نيمار، لاعب فريق الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك هو أول من قام بتصعيده للفريق الأول.

وقال نيمار في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون أول من صعدني، وكبار الزمالك منحوني الثقة بصورة كبيرة منذ البداية وإزالة الرهبة عني".

وأضاف لاعب فريق الزمالك أن أحمد سيد زيزو هو مثله الأعلى على الصعيد المحلي، قائلا: "زيزو لاعب كبير ويمتلك قدرات عالية، نيمار دا سيلفا هو مثلي الأعلى على المستوى العالمي".

وكشف سيد نيمار عما دار بينه وبين محمود شيكابالا قائد الفريق قبل مباراة القمة أمام الأهلي، موضحا: "شيكابالا قالي قبل مباراة الأهلي انت اللي هتكسبنا".

وأكمل: "شيكابالا كان يتحدث معي قبل المباراة على الطريقة التي سنحتفل بها، وحمهور الزمالك كلمة السر في بطولتي الدوري وكأس مصر ولهما دور كبير فيما تحقق".