نظام البطولة وتصنيف الفرق.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تتجه أنظار العالم إلى مدينة إسطنبول في تركيا، مساء الخميس، حيث ستقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا البطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في اسطنبول في 10 يونيو من العام المقبل 2023 على ملعب أتاتورك الأولمبي،

وكان من المفترض أن تستضيف اسطنبول المباراة النهائية عام 2020 ثم عام 2021، ولكن في المناسبتين، نقل الاتحاد الأوروبي المباراة إلى البرتغال بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا، والعام الماضي تم نقل البطولة من مدينة سان بطرسبرج التي جُردت من استضافة المباراة النهائية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، فأقيم النهائي على ملعب سان دوني في ضواحي باريس.

وتوج ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، بعد تغلبه على ليفربول بنتيجة (1-0)، ليعزز رقمه التاريخي في البطولة إلى اللقب رقم 14 في تاريخ النادي الملكي.

وسيتواجد ريال مدريد في الوعاء الأول إلى جانب أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفاً، بينما سيكون ليفربول في الوعاء الثاني، ما يعني إمكانية تجديد الموعد مع ريال مدريد في إعادة للنهائي، إلى جانب توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ولن تشارك الأندية الروسية بسبب الحظر المفروض عليها جراء غزو أوكرانيا.

من هي الفرق المشاركة وتصنيفها؟

الوعاء الأول: ريال مدريد (إسبانيا)، إينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، ميلان (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، بورتو (البرتغال)، أياكس (هولندا).

الوعاء الثاني: ليفربول (إنجلترا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، إشبيلية (إسبانيا)، لايبزيج (ألمانيا)، توتنهام (إنجلترا).

الوعاء الثالث: بروسيا دورتموند (ألمانيا)، سالزبورج (النمسا)، شاختار دونتسك (أوكرانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، نابولي (إيطاليا)، بنفيكا (البرتغال)، سبورتنج لشبونة (البرتغال)، باير ليفركوزن (ألمانيا).

الوعاء الرابع: جلاسكو رينجرز (اسكتلندا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، مارسيليا (فرنسا)، كوبنهاجن (الدنمارك)، كلوب بروج (بلجيكا)، سيلتيك (اسكتلندا)، فيكتوريا بلزن (التشيك)، مكابي حيفا (الكيان الصهيوني).

ما هو نظام القرعة؟

تأهل 32 فريقا إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بواقع 26 فريقا تأهلوا بشكل مباشر، بالإضافة إلى 6 فرق من المرحلة الفاصلة.

وتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 4 تصنيفات، من الأول إلى الرابع، بحيث تضم كل مجموعة فريقا من كل تصنيف من التصنيفات الـ4.

ولن يكون من الممكن أن يلعب فريقان من دولة واحدة في مجموعة واحدة، وإذا تواجد فريقان من دولة واحدة، فلن يلعبا في نفس اليوم.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي (دور الـ16)، بينما يتأهل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ما هو موعد القرعة والقنوات الناقلة؟

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، يوم الخميس الموافق 25 أغسطس، وتنطلق مراسم القرعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بنقل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتذيع قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما هو موعد مباريات دور المجموعات؟

نظراً لإقامة كأس العالم 2022 في قطر في فصل الشتاء، سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطاً حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين، إذ أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، الاتحاد الأوروبي على إجراء كل المباريات في غضون ثمانية أسابيع.

الجولة الأولى: 6-7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13-14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4-5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11-12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25-26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1-2 نوفمبر.

وتقام قرعة دور الـ16 (ثمن النهائي) من دوري أبطال أوروبا في 7 نوفمبر المقبل.