مدرب إنبي يكشف عن سبب الخسارة أمام الأهلي.. ومستقبل جون إيبوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث طارق عبدالله المدرب العام لنادي إنبي عن الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الـ32 من دوري WE المصري.

وحضر طارق عبدالله المؤتمر الصحفي للمباراة بدلا من المدير الفني جورفان فييرا، وصرح، قائلًا: "كان هدفنا الثلاث نقاط أو التعادل على أقل تقدير أمام الأهلي بسبب صعوبة الموقف في جدول الترتيب من أجل الابتعاد عن صراع الهبوط".

وأضاف: "ضربة الجزاء الضائعة نقطة فاصلة في المباراة وحصل تراجع في الفريق وظهرت مساحات كبيرة في الخطوط بين اللاعبين".

وأكمل: "كان هناك ثغرات في وسط الملعب والأهلي استغل بعض الأخطاء التي ارتكبناها".

وتابع: "كل مدير فني له فكر وفييرا يختلف عن حلمي طولان، الوقت ليس في صالحنا بسبب ضغط المباريات وهناك صعوبة في استيعاب اللاعبين للفكر الفني للمدرب بسبب ضيق الوقت وهذا سبب تراجع النتائج".

واستكمل: "قررنا غلق مباراة الأهلي من أجل التركيز على اللقاء القادم (الإسماعيلي)".

وعن مستقبل إيبوكا مهاجم الفريق، علق المدرب العام لإنبي، قائلًا: "جون إيبوكا لديه عام آخر في عقده ونمتلك عروضا له ومجلس الإدارة يدرس ذلك وإذا لم نتلقى عرضا مناسبا من الناحية المالية سيستمر معنا في الموسم القادم".