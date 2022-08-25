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بالفيديو.. ملخص لمسات تريزيجيه في تعادل طرابزون مع كوبنهاجن بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شارك النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" في تعادل فريقه طرابزون سبور التركي، مع فريق كوبنهاجن الدنماركي، في إياب الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وفشل نادي طرابزون سبور التركي، في الصعود إلى ، بعد التعادل السلبي مع كوبنهاجن الدنماركي في إياب الدور التمهيدي المؤهل للبطولة الأوروبية.

وكان طرابزون سبور، خسر في مباراة الذهاب أمام كوبنهاجن، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحسم الفريق الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور، في اللقاء كبديل في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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