بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يتعادل مع كوبنهاجن ويفشل في الصعود لدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فشل نادي طرابزون سبور التركي، في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل السلبي مع كوبنهاجن الدنماركي في إياب الدور التمهيدي المؤهل للبطولة الأوروبية.

وكان طرابزون سبور، خسر في مباراة الذهاب أمام كوبنهاجن، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحسم الفريق الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

وسيذهب فريق طرابزون سبور إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعد فشل الصعود إلى دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور، في اللقاء كبديل في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

جدير بالذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ستقام مساء غداً الخميس.