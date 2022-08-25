برشلونة ومانشستر سيتي يتعادلان ودياً

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل مانشستر سيتي الإنكليزي مع برشلونة الإسباني (3-3) الأربعاء في مباراة ودية على ملعب كامب نو في مدينة برشلونة.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 66 نجح برشلونة في إحراز هدف التقدم عن طريق الهولندي فرينكي دي يونغ إلا أن سيتي أدرك التعادل عن طريق كول بالمر في الدقيقة 70.

وسجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 79، لكن سيتي عدّل النتيجة مجدداً عبر ركلة جزاء نفذها الجزائري رياض محرز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع للشوط الثاني.

(بي إن سبورت)

