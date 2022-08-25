السعودية ترحب بمشجعي مونديال قطر 2022 من حاملي بطاقة "هيّا" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة، وفقًا للضوابط التالية وهي السماح لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) بدخول المملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات حيث يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة ستين يومًا.

ويحق للحاصلين على التأشيرة الدخول الى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

ولا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر، في حين يشترط الحصول على تأمين صحي قبل القدوم للمملكة.