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الامارات | «الجودو» يدشن الموسم الجديد بكأس الاتحاد للفئات العمرية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد المصارعة والجودو الثالث من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق موسم الجودو الجديد. ويبدأ نشاط الاتحاد الميداني بكأس الاتحاد لفئتي البراعم والشباب في 17 سبتمبر المقبل بالشارقة. ومن أبرز المسابقات في جدول الموسم المقبل، كأس السفير الياباني لدى الدولة للجودو في أبوظبي، وبطولة اليوم الوطني في خورفكان، وكذلك بطولة الكاتا للرجال يناير المقبل.

وفي فبراير المقبل، ينطلق دوري فردي الناشئين بالشارقة، وبطولة الإمارات للبراعم والشباب بالفجيرة، بجانب بطولات أخرى، ويختتم الموسم بإقامة كأس رئيس الدولة للجودو للأشبال والشباب في 20 مايو في أبوظبي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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