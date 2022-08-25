الامارات | العين يواجه خورفكان ودياً اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي فريق العين أولى تجاربه الودية، مساء اليوم، في مواجهة خورفكان، عقب عودته الأسبوع الماضي من معسكره الخارجي، الذي أقامه في ألمانيا والنمسا على التوالي، تحضيراً للموسم الكروي الجديد. وتدخل مواجهة اليوم ضمن البرنامج الذي اعتمده الجهاز الفني، الذي يستمر حتى نهاية الشهر، وتتخلله مباراة ودية أخرى أمام فريق الرفاع البحريني، التي من المقرر أن تقام مساء الغد.