اخبار الرياضه

الامارات | العين يواجه خورفكان ودياً اليوم

0 نشر
العين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يواجه خورفكان ودياً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي فريق العين أولى تجاربه الودية، مساء اليوم، في مواجهة خورفكان، عقب عودته الأسبوع الماضي من معسكره الخارجي، الذي أقامه في ألمانيا والنمسا على التوالي، تحضيراً للموسم الكروي الجديد. وتدخل مواجهة اليوم ضمن البرنامج الذي اعتمده الجهاز الفني، الذي يستمر حتى نهاية الشهر، وتتخلله مباراة ودية أخرى أمام فريق الرفاع البحريني، التي من المقرر أن تقام مساء الغد.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا