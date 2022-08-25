الامارات | وفد الاتحاد الألماني يزور مجلس دبي الرياضي تحضيراً لإقامة «معسكر المانشافت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد الاتحاد الألماني لكرة القدم، مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى أمين عام المجلس، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، واطلع على دور المجلس في إدارة وتطوير العمل الرياضي في دبي، والفعاليات الرياضية المتنوّعة التي ينظمها سنوياً. وضم الوفد الألماني كلاً من: ينس بوش، رئيس أول العمليات والمشاريع الخاصة في الاتحاد الألماني لكرة القدم، وجليان شتيمبرجر، مدير المنتخب الألماني، الذي يعدّ من أبرز المنتخبات في تاريخ كرة القدم، حيث توّج بلقب كأس العالم أربع مرات، إلى جانب ألقاب دولية عدة.

وناقش سعيد حارب، سُبل التعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، وتقديم الدعم لمنتخب «المانشافت»، من خلال توفير المنشآت والخدمات اللازمة لإقامة مبارياتهم الودية في دبي، وتنظيم المعسكر التدريبي استعداداً لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022. ويعدّ منتخب ألمانيا واحداً من أبرز المنتخبات التي اختارت إقامة معسكراتها في دبي، تحضيراً لانطلاق المونديال في نهاية نوفمبر المقبل.

وقدّم سعيد حارب شرحاً للوفد عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي، وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوّعة، التي ينظمها ويشرف عليها المجلس، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات مقبلة، بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها بين كل فئات المجتمع، سواء على مستوى الرياضة المجتمعية، أو على مستوى الاحتراف واستضافة أهم البطولات العالمية.

وأكد حارب استعداد مجلس دبي لتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها المنتخب الألماني لنجاح معسكره في دبي، وفي ختام الزيارة اصطحب سعيد حارب، الوفد الزائر في جولة داخل مقر المجلس، وأطلعه على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، وأهداه النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبّر وفد الاتحاد الألماني عن سعادته بوجوده في دبي، وأشاد بالمنشآت والمرافق الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية التي توفرها دبي في كل مكان، والتي تساعد بشكل كبير في التشجيع على التدريب وممارسة الرياضة والنشاط البدني.

الوفد الألماني سعيد بالمنشآت والمرافق الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية في دبي.