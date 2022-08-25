الامارات | «أبيض الناشئين» يخسر ضربة البداية أمام السودان في كأس العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخب الإمارات للناشئين في كرة القدم أولى مبارياته في انطلاق كأس العرب، التي تقام في ضيافة الجزائر. وجاءت الخسارة أول من أمس، أمام المنتخب السوداني بهدفين نظيفين، ضمن المجموعة الأولى، وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة نفسها، فاز الجزائر على فلسطين بنتيجة كبيرة 5-صفر. وسجل هدفي المنتخب السوداني مصعب محمد وموسى علي. وسيخوض المنتخب مباراته الثانية أمام فلسطين 26 الجاري، فيما يختتم مشواره بلقاء الجزائر يوم 29 من الشهر نفسه. وتوّج المنتخب السوداني سيطرته على مجريات الشوط الأول بتسجيل هدف السبق في مرمى «الأبيض»، فيما بدا الأخير غائباً عن أحداث المباراة، رغم بعض المحاولات المتكررة، وعزز بعد ذلك السودان من تقدمه.

وينتظر أن يسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإسباني، ألبيرتو غونزاليس، إلى معالجة الأخطاء التي صاحبت المباراة الأولى، وذلك لتفادي تكرارها في اللقاء المقبل أمام فلسطين، حتى يتجنب الوداع المبكر.