الامارات | 11 سائقاً من ناشئي الفجيرة يشاركون في مونديال الزوارق السريعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 11 سائقاً من ناشئي الفجيرة يشاركون في مونديال الزوارق السريعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أن 11 سائقاً ناشئاً من النادي سيمثلون الإمارات في بطولة العالم وأوروبا للزوارق السريعة، التي تقام في ألمانيا الشهر المقبل. ويشارك النادي فى معظم فئات البطولة. جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي الذي نظمه النادي بفندق «نوفوتيل» الفجيرة، بحضور المدير التنفيذي للنادي، أحمد إبراهيم، والجهاز الفني واللاعبين.
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