شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: هدفي عودة الرخص التدريبية للمدربين بعد توقف 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال محمد علي، رئيس إدارة المدربين باتحاد الكرة، إنه سعيد بثقة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وتوليه هذا المنصب.

وأكد جمال محمد علي في تصريحات تليفزيونية أن هناك مهاما مختلفة وتصورات لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة، ومن بينها ملف المدربين والذين سيتولاه بشكل رسمي.

وأوضح أن مهمته تتمثل في تطوير المدربين المصريين وإعادة الرخص التدريبية على المستوى القاري، والتي توقفت منذ 5 سنوات بجانب تأهيل المدربين المصريين للعمل في الخليج، وحل أزمة عدم اعتماد الرخصة الأفريقية في قارة آسيا.

وأشار إلى أن هناك غيابا منذ فترة طويلة لإقامة الدورات التدريبية الدولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا)، وسيكون هناك جهود لإعادة هذه الدورات في المرحلة القادمة.

وقال الدكتور جمال محمد علي، رئيس إدارة المدربين باتحاد الكرة، إن الاتحاد الأفريقي "كاف" وضع بروتوكولا محددا بالنسبة للرخص التدريبية من أجل منحها للمدربين في القارة السمراء تبدأ بالرخصة D التي تم استحداثها وحتى الرخصة برو.

وأكد أن هناك شروطا مهمة على رأسها عدد ساعات التدريب وهوية المحاضر، موضحاً أن كل الاعتبارات سيضعها اتحاد الكرة وفقاً للتصميم الخاص به وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي "كاف".

وأشار إلى أنه طلب عقد جلسة مع راؤول تشيبيندا مدير إدارة التطوير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وهناك اتصالات لتنسيق هذه النقطة بشكل واضح.