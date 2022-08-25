أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 24/ 8/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها إنبى يشترط 2 مليون دولار لبيع إيبوكا فى الصيف، فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار، والأهلى يستعيد الانتصارات ويهزم إنبى بهدفى ميكيسونى ومحمود.

الأهلى يستعيد الانتصارات ويهزم إنبى بهدفى ميكيسونى ومحمود

استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات على إنبي بهدفين نظيفين المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت حضور مكثف للشباب وسط غياب الكبار الذين منحهم فيريرا راحة.

فيريرا يحدد 3 سبتمبر موعدًا لعودة لاعبى الزمالك الأساسيين للتدريبات استعدادًا لكأس لوسيل

حدد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، يوم 3 سبتمبر المقبل، موعدًا لعودة جميع اللاعبين من الإجازة التي حصلوا عليها عقب حصد لقب الدورى، من أجل الاستعداد لكأس لوسيل في قطر.

شاهد كيف احتفل سيد نيمار بلقب الدورى أمام منزله

احتفل سيد نيمار لاعب فريق الزمالك، بالتتويج بلقب الدورى مع أقاربه وأصدقائه أمام منزله، حيث تواجد اللاعب وسط حشد كبير من الأصدقاء والأقارب للاحتفال بالتتويج، ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

الإسماعيلى يتعادل مع إيسترن كومبانى 1/1 بالدورى

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة الاسماعيلى مع إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

سر استبعاد "دونجا" من لقاء إيسترن كومباني

تعرض محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الإسماعيلي، لبعض آلام في منشأ العضلة الأمامية وذلك في اللحظات الأخيرة قبل مواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري العام.

اتحاد الكرة يعلن تأسيس الدوري المصري الممتاز للكرة الشاطئية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إطلاق بطولة الدوري الممتاز للكرة الشاطئية، بداية من الموسم الجديد " 2022 / 2023 ، وأرسل خطابات إلى الأفرع، للبدء في تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة.

تشكيل لجنة لإدارة المنتخبات تضم عادل محفوظ و حمادة أنور

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اختيار عادل محفوظ و حماده أنور لتولي إدارة المنتخبات تحت إشراف جمال علام رئيس الاتحاد . تعيين محمد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الوطنى.. رسميا قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين محمد خالد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ويعقد محمد غرابة اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب للتنسيق للمرحلة المقبلة.

إبراهيم عادل يخضع لجراحة في جدار البطن ويغيب 6 أسابيع عن بيراميدز

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن خضوع إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق لجراحة بالأمس يغيب على إثرها لعدة أسابيع.

الطلائع يعلن استعارة محمود وحيد موسماً

نجح مسئولو نادى طلائع الجيش في إتمام إستعارة محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى موسماً استعداداً للموسم الجديد، ووقع اللاعب على عقد الإعارة على أن ينتظم في تدريبات الفري في وقت لاحق

جلسة وليد عرفات تقرب عبدالكبير الوادي من التجديد موسمين مع سموحة

عقد وليد عرفات رئيس نادي سموحة، جلسة مع المغربي عبد الكبير الوادي جناح فريق سموحة من أجل تمديد تعاقده مع الفريق موسمين مقبلين للحفاظ على القوام الأساسي.

نقل محمد نصر مدافع الإسماعيلى إلى المستشفى بعد الإصابة أمام إيسترن

تعرض محمد نصر قلب دفاع الإسماعيلي، لكسر في الترقوة وذلك حسب التشخيص المبدئي على خلفية الالتحام مع أحد لاعبي فريق إيسترن كومباني قبل نهاية المباراة ليتم إستبداله على الفور ويتوجه بعدها للمستشفى.

إنبى يشترط 2 مليون دولار لبيع إيبوكا فى الصيف