شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز الأهلي من موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم بالفوز على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينها.

واستعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات على إنبي بهدفين نظيفين المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 67 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

واستطاع الزمالك أن يحسم بطولة الدوري خلال هذه الجولة ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في التاريخ، وتسلم درع المسابقة فور انتهاء مباراته أمام الاتحاد السكندري بالأمس.

وانحصر الصراع في دائرة الهبوط بين 5 أندية فقط وهي إنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والجونة وإيسترن كومباني.