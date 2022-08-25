7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 24/ 8/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرز 7 منها، فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار، والأهلى يستعيد الانتصارات ويهزم إنبى بهدفى ميكيسونى ومحمود.

الأهلى يستعيد الانتصارات ويهزم إنبى بهدفى ميكيسونى ومحمود

استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات على إنبي بهدفين نظيفين المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت حضور مكثف للشباب وسط غياب الكبار الذين منحهم فيريرا راحة.

الإسماعيلى يتعادل مع إيسترن كومبانى 1/1 بالدورى

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة الاسماعيلى مع إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

تشكيل لجنة لإدارة المنتخبات تضم عادل محفوظ و حمادة أنور

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اختيار عادل محفوظ و حماده أنور لتولي إدارة المنتخبات تحت إشراف جمال علام رئيس الاتحاد . تعيين محمد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الوطنى.. رسميا قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين محمد خالد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ويعقد محمد غرابة اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب للتنسيق للمرحلة المقبلة.

إبراهيم عادل يخضع لجراحة في جدار البطن ويغيب 6 أسابيع عن بيراميدز

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن خضوع إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق لجراحة بالأمس يغيب على إثرها لعدة أسابيع.

الطلائع يعلن استعارة محمود وحيد موسماً