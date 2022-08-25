شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: نعانى من ضغط المباريات وكثرة الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد قناوي، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن حزنه بعد فقدان الفريق نقطتين بالتعادل مع إيسترن كومباني، قبل ختام مشوار الفريق من عمر بطولة الدوري المحلي.

وأضاف قناوى: "نعاني من تعدد الإصابات بسبب ضغط جدول المباريات فى الفترة الأخيرة على رأسهم باهر المحمدي ومحمود عبد العاطي دونجا الذي تعرض لإصابة في العضلة الأمامية قبل المباراة، بالإضافة إلى عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الذي يعاني من إجهاد شديد لذلك فضلنا مشاركته فى اللقاء".

وواصل: "اللاعبون بعد تخطي الأزمة الأخيرة يشعرون ببعض الهدوء وهذا شىء سلبي حذرنا منه كجهاز فني، لأننا نلعب على الثلاث نقاط في كل المباريات من أجل تصحيح مركز الفريق بجدول المسابقة".

واستكمل حديثه: "وضع إيسترن كومباني الفريق المنافس حساس للغاية لاسيما أنه يعاني من دوامة الهبوط وهو أسهم في زيادة صعوبة المباراة، ورغم ذلك أتيحت لنا العديد من الفرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا".

وأتم قناوى تصريحاته: "غياب جماهيرنا أيضًا التي نعتبرها الحافز الأول للفريق أثر علينا بدون شك، ونتمني عودتهم للمدرجات سريعًا".